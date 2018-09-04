4 أشياء عليك فعلها إذا فقدت بطاقة الهوية الوطنية

المواطن - الرياض

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن هناك 4 أشياء يجب فعلها في حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية.

وأوضحت الأحوال، في إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه أولًا يجب تسجيل الدخول إلى موقع الأحوال الرسمي على الإنترنت، والإبلاغ عن طريق خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

وبعدها يجب حجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، وأخيرًا إحضار جميع المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.