4 مشروعات تعليمية جديدة بتكلفة تتجاوز 19 مليون ريال في الطائف

المواطن -واس

تسلمت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف أربعة مشروعات مدرسية حديثة، نفذت وفق أحدث المواصفات الهندسية بتكلفة إجمالية تجاوزت 19 مليون ريال، وبدأت الدراسة بها مع انطلاقة العام الدراسي الجديد لهذا العام 1439 /1440هـ.

وبين المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن ذلك يأتي تنفيذاً لخطط الوزارة وتوجهها للتخلص من المباني المستأجرة وتوفير بيئة مناسبة وجاذبة ومحفزة للطلاب والطالبات على الإبداع والتحصيل والتميز.

وأفاد بأن المشروعات نقلت لها 10 مدارس شملت الابتدائية التاسعة والسبعين للبنات، وروضة بهية المازنية، ومتوسطة الجفر وثانوية الجفر المحدثة، وعباد بن بشر الابتدائية وعاصم بن ثابت، وإبتدائية ومتوسطة وثانوية القريع وإبتدائية الأشرق.

وأضاف أن المشاريع الجديدة تم تأثيثها بأحدث التجهيزات من مختبرات ومعامل وأثاث مدرسي ومكتبي وما تحتويه تلك المباني من مرافق مختلفة.