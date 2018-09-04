4 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة موبايلي

4 وظائف إدارية شاغرة لدى شركة موبايلي

2018/09/26
الساعة 10:41 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي تنفيذ تمويل المعاملات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

. مدير إدارة السيولة والإسقاطات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة).

. مدير عام التمويل: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمحاسبة، والتجارة).

. مدير تخطيط البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتسليم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، هندسة تكنولوجيا المعلومات)، أو أي مجال مشابه.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا).

 


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