42 برنامجًا تثقيفيًا وترفيهيًا ليتيمات دار التربية بالرياض

المواطن - الرياض

نظمت دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية خلال الستة أشهر الماضية 42 برنامجًا ونشاطًا استهدفت فيها يتيماتها المشمولات بالرعاية والكادر الوظيفي العامل معهن بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وقد شملت البرامج والأنشطة المحاضرات التوعوية والدينية مثل دروس السيرة النبوية و”كيفية التعامل مع الحرائق المنزلية” والمبادرات التثقيفية والتطوعية مثل “مبادرة جود ومبادرة ” “السلة الرمضانية ” وكذلك برامج التقنية والرياضة مثل “صيانة الأجهزة الذكية” وبرنامج “اللياقة البدنية ” بالإضافة إلى بعض ورش الأعمال الفنية واليدوية والمشاركات الخارجية للفتيات في المهرجانات والمعارض والمحافل الوطنية ومنها مشاركتهن في مهرجان “الجنادرية” ومعرض “الأسر المنتجة”.

ونالت البرامج الترفيهية الخارجية والداخلية النصيب الأكبر من أنشطة الدار حيث تنوعت ما بين زيارات مدن الألعاب والمطاعم والفعاليات والمتنزهات وحفلات النجاح وجلسات السمر والزيارات الودية. يذكر أن دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية تعد إحدى الدور الإيوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وتقدم كافة أوجه الرعاية للفتيات من فئة الأيتام في جميع المراحل العمرية .