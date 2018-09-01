4700 مدرسة تستقبل أكثر من مليون طالب وطالبة في تعليم الرياض

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

يتجه أكثر من مليون طالب وطالبة صباح يوم غد الأحد إلى مقاعد الدراسة بالعاصمة الرياض في انطلاقة العام الدراسي 1439- 1440، حيث يستقبلهم أكثر من 87 ألف من الطاقم التعليمي والإداري في 4700 مدرسة للبنين والبنات.

وأكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض كافة الاستعدادات والتجهيزات لبدء العام الدراسي، وكثفت خلال الفترة الماضية من الزيارات الميدانية واللقاءات التربوية لضمان انطلاقة مميزة للعام الدراسي الجديد.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا التوفيق للجميع وأن يكون عامًا دراسيًّا حافلًا بالإنجازات وتحقيق الطموحات للطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية.

وأشار الوهييي إلى أهمية أن يدرك الطلاب والطالبات وكافة العاملين في الميدان التعليمي أهمية الانطلاقة القوية والجادة للعام الدراسي الجديد ومن اليوم الأول، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قادة وقائدات المدارس وكافة المنسوبين من طواقم تعليمية وإدارية لتحقيق الأهداف المرسومة في بناء أجيال تنجح في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة.

استقبال طلاب الصف الأول:

من جهته، أكد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية، عبدالله بن سعد الغنام، أن الإدارة سخرت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لانطلاقة متميزة للعام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن الإدارة عملت خلال الفترة الماضية من خلال لجنة الاستعداد والإدارات المعنية لمتابعة وتهيئة البيئة المدرسية وتوفير التجهيزات اللازمة لانطلاقة العام الدراسي الجديد.

وكشف الغنام عن خطة استقبال طلاب الصف الأول الابتدائي، حيث أشار إلى أن إدارة التوجيه والإرشاد وضعت برنامجًا يهدف إلى مساعدة الطالب في تكوين اتجاه إيجابي نفسي عن المدرسة وتيسير تكيف الطالب وتعامله مع عناصر مجتمعه الجديد، كما تضمنت الخطة وضع جدول زمني تدريجي لحضور وانصراف طلاب الصف الأول الابتدائي في الأسبوع الأول والذي يشتمل على عدد من البرامج الترفيهية والتعريفية التي يقوم عليها معلمو المدرسة وخاصة معلمي التربية البدنية والفنية والمرشدين الطلابيين.

21 مدرسية جديدة:

وفي سياق متصل، أكد مساعد المدير العام للشؤون المدرسية، الدكتور حمدان بن مانع العمري، أن الإدارة افتتحت هذا العام 21 مدرسة جديدة للبنين والبنات موزعة على أحياء مدينة الرياض، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب والطالبات في مدارس تعليم الرياض بلغ 1158093 طالبًا وطالبة يدرسون في 4700 مدرسة فيما بلغ عدد الأطفال الملتحقين برياض الأطفال (61919) طفلًا يدرسون في 673 روضة، في حين بلغ عدد المعلمين والمعلمات 64947 معلمًا ومعلمة ووصل عدد الإداريين والإداريات في المدارس 22182 إداريًّا وإدارية.

وأشار العمري إلى أن الإدارة أصدرت عددًا من التعاميم المنظمة لعمل المقاصف المدرسية، حيث تم توجيه جميع المدارس بتشكيل لجان المقصف المدرسي والتأكيد على صيانة الثلاجات والمكيفات داخل المقاصف وتأمين وجبات وعصائر كافية لأعداد الطلاب والطالبات وتخصيص منتجات مطابقة للاشتراطات الصحية وخالية من الجلوتين، وأن تكون أسعار الأغذية مطابقة لأسعار السوق والتأكيد على فتح المقاصف المدرسية طوال اليوم الدراسي ومتابعة متعهد التغذية المدرسية في تنفيذ ذلك.

عام حافل بالعطاء:

وأبدت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية “بنات”، ريم بنت محمد الراشد، تفاؤلها بالعام الدراسي الجديد متمنية التوفيق للأبناء والبنات وأن يكون هذا العام عام خير على الجميع حافلًا بالعطاء والنماء بتضافر جهود جميع الإدارات لتحقيق الرؤية الطموحة 2030 من خلال مجتمع معرفي منافس عالميًا.

من جهتها، أوضحت مديرة خدمات الطلاب بالإدارة البندري القريني أن الإدارة أصدرت مؤخرًا عددًا من التعليمات المنظمة للنقل المدرسي والتي تضمنت أهمية متابعة حضور وانصراف متعهدي النقل وسائقي الحافلات في المواعيد المحددة والمتابعة الدقيقة أثناء تنقل الطلاب والطالبات عبر الحافلات المدرسية، لتجنيبهم المخاطر في تنقلاتهم صباحًا وحال عودتهم ظهرًا، وفق التعليمات المنظمة لعمل النقل المدرسي.

وشددت القريني على أهمية رفع بيانات الطلاب والطالبات المستفيدين من خدمة النقل وتحديثها وفقًا للنماذج المخصصة، مؤكدة على أهمية متابعة سائق الحافلة يوميًّا والتأكد من خلو الحافلة بعد نزول الطلاب منها والمهاتفة الفورية للطلاب الغائبين.