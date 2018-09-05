5 أندية سعودية تتفوق قيمة تشكيلتها على صفقة أحمد موسى

المواطن - مروة نبيل

نجح كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جذب العديد من اللاعبين الأجانب المميزين هذا الموسم، ويُعد نجم المنتخب النيجيري ونادي ليستر سيتي الإنجليزي، أحمد موسى الأبرز والصفقة الأضخم في تاريخ الكرة السعودية.

وانتقل أحمد موسى صاحب الـ25 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 16.5 مليون يورو، ليتفوق على القيمة المالية لتشكيلة 11 فريقًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار موقع “ترانسفير ماركت” العالمي المتخصص في انتقالات اللاعبين، إلى أن هناك 5 فرق فقط تتجاوز قيمة تشكيلتها صفقة النيجيري أحمد موسى، وهي؛ النصر، الهلال، الأهلي، الاتحاد، والوحدة.

وتبلغ القيمة التقديرية لتشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حوالي 14.7 مليون يورو، فيما لا تتجاوز قيمة تشكيلة ثلاثي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الاتفاق، الفيصلي والفيحاء حاجز الـ13 مليون يورو.

وتفوق صفقة انتقال النيجيري أحمد موسى إلى النصر قيمة تشكيلتي فريقي الباطن والحزم مجتمعين، حيث تبلغ 13.6 مليون يورو.

وشارك أحمد موسى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كبديل في مباراة الجزيرة الإماراتي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية، وسجل هدفًا ليمنح فريقه فوزًا قاتلًا.

ولعب أحمد موسى كأساسي في مباراة النصر وأُحد ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي فاز بها النصر بهدفين مقابل هدف.