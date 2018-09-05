5 طرق لإيقاف سيارتك حال تعطل المكابح

المواطن - الرياض

تعتبر المكابح أهم وسيلة أمان في السيارة والأكثر فاعلية، وذلك على الرغم من توافر العديد من أنظمة الأمان والسلامة المتطورة في السيارات الحديثة.

ومن مخاطر القيادة التي قد يتعرض لها السائقون هي تعطل المكابح أثناء القيادة، والتي تؤدي إلى عواقب وخيمة، لذا نقدم لكم اليوم طرق إيقاف سيارتك في هذا الموقف.

1- الضغط على المكابح

في حالة وجود مسافة كبيرة بينك وبين السيارة التي أمامك، يمكن تجربة الطريقة الأولى لإيقاف السيارة وذلك عن طريق الضغط المتكرر على دواسة المكابح، حيث إنه غالباً ما تكون المشكلة بسبب خلل في نظام المكابح نتيجة تسرب في السوائل المسؤولة عن تشغيل النظام.

لذا فإن تكرار الضغط وبصورة سريعة على دواسة المكابح، يؤدي إلى استغلال ما تبقى من سوائل للحصول على بعض قوة الكبح اللازمة إلى إيقاف إطارات السيارة، وإذا تحجرت المكابح فقم بالضغط بكل قوة لزيادة الضغط إذا كانت لديك مساحة ووقت لذلك، حتى تتوقف السيارة.

2- فرامل اليد

يجب قبل استخدام فرامل اليد التشبث بقوة في مقود السيارة، لأن السيارة قد تتعرض للانزلاق، ثم بدء الرفع التدريجي لفرامل اليد حتى لا تغلق العجلات الخلفية، أو تتعرض للانزلاق، وكلما قلت سرعة السيارة يمكن رفع الفرامل أكثر، حتى تتوقف السيارة.

3- مثبت السرعة

في حالة توافر مثبت سرعة في السيارة، وفي نفس الوقت توجد المسافة اللازمة إلى توقف السيارة خلالها كبيرة، يمكن استخدام هذه الطريقة وهي القيام بإيقاف مثبت السرعة، والقيام بوضع ناقل الحركة سواء اليدوي أو الأوتوماتيكي على وضع الحياد، لكي توقف قوة الدفع الواصلة من المحرك إلى إطارات السيارة، مع التشبث بمقود القيادة حتى تتوقف السيارة.

4- ناقل الحركة

يمكن استخدام ناقل الحركة العادي والأوتوماتيكي لتخفيض السرعة التدريجي للسيارة، وذلك عبر وضع ناقل الحركة على وضع الحياد، ثم البدء في تغيير الوضع إلى السرعة الأقل ستجد السيارة تنخفض سرعتها، ثم انقل للوضع الأقل وهكذا حتى تصل للسرعة الأولى، حتى تتوقف السيارة.

5- وضع الرجوع للخلف

استخدام وضع الرجوع للخلف لناقل السرعة لإيقاف السيارة يجب أن يكون الحل الأخير المتوفر، حيث إن هذا الحل فعّال في إيقاف الإطارات، لكنه يعمل على تحطم منظومة ناقل الحركة بالكامل نتيجة قوة الدفع العكسية إلى الإطارات، أو قد تتحطم منظومة دفع الإطارات، ويجب التشبث بالمقود لكي لا تنحرف السيارة فجأة، حتى تتوقف.