5 عادات يومية خاطئة تؤثر على صحة عينيك

أظهرت أبحاث جديدة نشرت الأسبوع الماضي في إحدى المجلات الطبية البريطانية، بأننا نستطيع أن نخفض بشكل كبير من مخاطر الإصابة بضعف الرؤية الذي يتطور مع مرور الوقت، عبر الإقلاع عن بعض العادات الخاطئة.

وقد كشف أخصائي البصريات بريندان أوبراين لصحيفة ديلي ميل أونلاين عن العادات اليومية الخاطئة التي يمكن أن تتسبب بأضرار بالغة للعينين على النحو التالي:

1- السباحة اليومية

على الرغم من أن السباحة مفيدة جداً للقلب والأوعية الدموية، إلا أن عدم ارتداء نظارات واقية أثناء السباحة، قد يؤدي إلى أضرار للعينين وخاصة عند السباحة بمياه معقمة بالكلور. كما أن السباحة في البحر أو الأنهار، يمكن أن تعرض العينين لعدوى الباكتريا بشكل مباشر.

2- الماسكرا القديمة

يحذر الدكتور أوبرايان من الاستمرار في استخدام أدوات تجميل العينين القديمة وخاصة الماسكرا، إذ إنها يمكن أن تكون مرتعاً للبكتيريا التي تتسبب بإصابة العينين بالالتهابات والاحمرار. وينصح الدكتور أوبرايان استبدال الماسكرا التي مضى على شرائها أكثر من 4 أشهر بأخرى جديدة لتجنب أضرارها على العينين.

3- تجنب فحص العينين بشكل دوري

ينصح الأخصائيون بإجراء فحص دوري للعينين على الدوام، ويقول الدكتور أوبرايان بأن الفحص الدوري للعينين قد يكشف عن أمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم التي قد تؤدي إلى مشاكل خطيرة في العينين إذا تركت دون مراقبة.

4- التحديق في الهاتف الذكي

إن التحديق في هاتفك الذكي أو شاشة الكمبيوتر أو التلفاز لساعات متواصلة ليس أمراً جيداً لصحة عينيك، كما تقول الأبحاث التي أجرتها جامعة توليدو مؤخراً، وذلك لأن هذه الشاشات تصدر الضوء الأزرق الذي تمتصه الخلايا الحيوية في شبكية العين مسببة نشوء مواد كيميائية سامة، والتي يمكن أن تقتل في نهاية المطاف المستقبلات الضوئية الضرورية للرؤية.

5- التدخين

من المعروف بأن التدخين مضر لصحة الإنسان بشكل عام ولصحة العينين بشكل خاص، إذ أن التدخين يزيد من خطر إعتام عدسة العين، والتنكس البقعي الذي يؤثر على الجزء الأوسط من العينين والذي قد يؤدي إلى فقدان البصر بشكل كامل.

وبحسب دراسة بريطانية نشرت في المجلة البريطانية لطب العيون، فإن خطر الإصابة بالتنكس البقعي يتضاعف مع زيادة عدد السجائر التي يدخنها المرء.