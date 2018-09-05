5 علامات تخبرك بضرورة الامتناع عن منتجات الألبان

5 علامات تخبرك بضرورة الامتناع عن منتجات الألبان

2018/09/20
الساعة 1:26 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - متابعة

اللاكتوز هو مصدر الحساسية في منتجات الحليب، لكن حتى لو لم يتم تشخيص وجود هذه الحساسية لديك يمكن أن يصدر الجسم إشارات وردود أفعال تعكس عدم تقبله لمنتجات الألبان.

وأوضح خبراء الصحة أن أهم علامات الحساسية اللاكتوز في منتجات الألبان تتمثل فيما يلي:

* إذا كنت تشعر بإمساك شديد عقب تناول طعام يحتوي على الحليب أو الجبن.

* صدور أصوات مثل الكركرة مع إنتاج زائد لغازات البطن أحد العلامات الرئيسية لصعوبة هضم منتجات الألبان.

* في بعض الحالات قد تكون منتجات الحليب هي سبب حب الشباب.

* الشعور بالتعب غير المبرّر من علامات الحساسية للحليب ومنتجاته، لذلك جرّب الامتناع عنها لفترة لرصد التأثير.

* انسداد الأنف لفترة طويلة دون سبب واضح ودون أن تنجح العلاجات من علامات الحساسية ضد الألبان.


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