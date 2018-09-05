5 عوامل تسبب صعوبة تشغيل محرك السيارة صباحاً

المواطن - متابعة

مع مرور الوقت يتعرض محرك السيارة لبعض الأعطال، ومن الأعطال الشائعة التي تصيبه هي تأخر تشغيله خاصة في الصباح الباكر.

ويعتقد الكثير من قائدي السيارات أن سبب هذه المشكلة هو ضعف البطارية فقط، لكن تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذه المشكلة.

ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى تأخر تشغيل المحرك وهو بارد:

1- ضعف أو تلف البوجيهات

تلف البوجيهات ” شمعات الاحتراق”، يؤدي إلى عدم القيام بوظيفتها وهي إطلاق الشرارة بصورة كافية لكي يتم إشعال خليط الهواء والوقود في غرفة الاحتراق في المحرك، والتي تعمل على تشغيل المحرك.

2- ضعف البطارية أو الوصلات الكهربائية

حال ضعف بطارية السيارة، فإنها تواجه صعوبة في توصيل الكهرباء للمحرك اللازم لتشغيله، أو وجود مشكلة في الوصلات الكهربائية.

3- انسداد البخاخات:

حال وجود خلل أو انسداد البخاخات في المحرك بالأوساخ والأتربة، يؤدي إلى ضعف ضخ الوقود إلى المحرك.

4- خلل أو تلف حساس الكولنت “CTS”:

يعمل هذا الحساس على قياس درجة حرارة ماء التبريد في المحرك، وفي حال كان المحرك بارداً يعطي أمرا بزيادة جرعة الوقود في المحرك حتى يمكن وصول درجة حرارة المحرك إلى المستوى الطبيعي، وهو ما يؤدي إلى تشغيل المحرك وفي حال تلف الحساس يفقد وظيفته.

5- تلف أو ضعف مضخة الوقود:

عند ضعف أو تلف مضخة الوقود، فإنها لن تضخ الكميات الكافية من الوقود للمحرك، مما تؤدي إلى صعوبة التشغيل، كما يؤدي تلف الفلتر الخاص بالوقود إلى تأخير تشغيل محرك السيارة.