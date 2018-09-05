5 وظائف إدارية شاغرة في المجدوعي القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي اتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، والعلاقات العامة، والصحافة)، أو أي مجال مماثل.

. مدير أول الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، نظم تكنولوجيا المعلومات)، أو ما يعادلها.

. مدير أول الأنظمة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو تقنية المعلومات).

. مراقب مالي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. مدير أول الاستثمار المباشر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، والمصرفية).

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا)