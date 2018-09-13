50 ألف ريال لكل لاعب هلالي

المواطن - مروة نبيل

قدم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، سامي الجابر، مكافآت مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأزرق، بواقع 50 ألف ريال لكل لاعب، بعد الفوز بلقب السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة.

وجاءت هذه البادرة من سامي الجابر، تقديرًا منه للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتي تكللت بحصد الفريق الأول لكرة القدم أول ألقاب الموسم الرياضي الحالي، ولتحفيزهم من أجل تقديم الأفضل في الاستحقاقات القادمة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، قد نجح في الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بالعاصمة البريطانية لندن، ليتوج بكأس السوبر السعودي.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الفيحاء بهدف دون رد، ويستعد لمواجهة فريق الرائد، بعد غد السبت.