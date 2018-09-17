500 مواطن يتنافسون على برنامج الإطفاء والإنقاذ وتشغيل المطارات

المواطن - الرياض

باشرت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني استقبال 500 متقدم لبرامج الإطفاء والإنقاذ وتشغيل المطارات ضمن برامج التدريب المنتهية بالتوظيف التي تنفذها الأكاديمية وتمنح على إثرها المتخرج شهادة دبلوم تمكنه من العمل في أي مطار من مطارات المملكة.

وأوضح رئيس الأكاديمية السعودية الأستاذ فهد بن سليمان الحربي أن الأكاديمية استقبلت منذ بدء الحملة في 1 أغسطس وحتى 26 أغسطس ” 3818 ” طلباً للالتحاق ببرامج الدبلوم والمسار السريع لتخصص فني إطفاء وإنقاذ، ومشغل مطارات، ومشغل أجهزة إنذار، ومُسعف، ومشغل نظام، مشيراً إلى أن الأكاديمية وفرت كل الإمكانات لاستقبال المتقدمين.

وأكد الحربي أن برامج الأكاديمية تحظى بدعم ومتابعة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الحكيم التميمي انطلاقاً من حرص الهيئة واهتمامها بتوطين صناعة الطيران وبدعم وتأهيل الكوادر البشرية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي نوهت بالتركيز على التدريب المستمر الذي يزوّد أبناءنا بالمهارات التي يحتاجونها.

وتابع الحربي أن من أهداف الأكاديمية تنفيذ الخطط المعتمدة لتلبية احتياجات الطيران المدني والجهات المستفيدة من الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات علوم الطيران المدني لا سيما في ظل التوسع الذي يشهده قطاع الطيران، موضحاً أن الأكاديمية السعودية منذ تأسيسها كمعهد تدريب فني عام 1962م أسهمت في دعم مختلف قطاعات الطيران بأكثر من 3200 خريج يحملون شهادات الدبلوم في تخصصات المراقبة الجوية، وصيانة أنظمة الطيران، والإطفاء والإنقاذ، وتشغيل المطارات.

ولفت النظر إلى أن الأكاديمية حققت قبل نهاية الربع الثالث من 2018م أرقاماً قياسية في أعداد المستفيدين من البرامج التدريبية والدورات القصيرة، حيث بلغ عدد المشاركين في الدورات التي عقدتها الأكاديمية 5694 متدربا من ضمنها الدورات الدولية التي تم تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الشريك الاستراتيجي للأكاديمية.

على ذات الجانب أوضح رئيس قسم شؤون الطلاب بالأكاديمية الأستاذ ثامر بن عوض المطيري أن بدء عملية الفرز الآلي مع نهاية مرحلة التسجيل، إذ اسُتبعد من لم تتطابق عليهم الشروط، واختير المرشحون لدخول الاختبارات وفقاً لمعدل الثانوية العامة ودرجات اختبارات القدرات والتحصيلي واللغة الانجليزية.

وأشار المطيري إلى أن الـ 500 متقدم سيخضعون حالياً للمقابلات الشخصية والاختبارات البدنية والاختبار الشامل للمواد العلمية على أن تعلن النتائج النهائية في غضون الأسبوعين المقبلين لاختيار أفضل 150 متقدمًا لبدء الدراسة في الأكاديمية.