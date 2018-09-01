5900 طفاية حريق آلية حديثة في مدارس مكة

المواطن - مكة المكرمة

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلةً في إدارة الأمن والسلامة، استعداداتها لبدء عام دراسي جديد، حيث تم تزويد المدارس بـ5900 طفاية آلية حديثة، إضافة إلى عدد الطفايات السابقة الموجودة في المدارس التي يبلغ عددها 25 ألف طفاية بودرة عادية، كما تمت صيانة 2000 مخرج طوارئ في مدارس البنين والبنات قبل بداية العام وتأهيل 1200 منسق ومنسقة أمن وسلامة مدرسية في المدارس.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم مكة، خالد بن الحارثي، أن إدارة السلامة قامت بتوزيع منشورات ثقافية تحمل إرشادات وتوجيهات السلامة المدرسية للطلاب والطالبات تهدف إلى نشر الوعي السلامي المدرسي في الميدان التعليمي وتحقيقًا لأهداف وزارة التعليم في رفع مستوى الأمن والسلامة المدرسية في الأسبوع التمهيدي، بحسب وكالة “واس”.

وبيّن أن إدارة الأمن والسلامة المدرسية حرصت على إعداد برامجها للطلاب والطالبات وفقًا لما جاء بالتعميم الوزاري مع من يلتحق بالمدرسة للمرة الأولى، واضعين أولى خطواتهم الصغيرة على بداية دروب العلم لحياة جديدة تتحقق فيها بمشيئة الله طموحاتهم، وتطلعاتهم المستقبلية، مشيرًا إلى أن الإدارة سعت إلى تخصيص الأسبوع الأول في بداية مشوارهم العلمي أسبوعًا تمهيديًّا، لديهم نحو بيئة المدرسة التي تُعد البيت الثاني للطفل.

كما أطلقت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بمكة ورشة عمل بعنوان (الأسبوع التمهيدي للسلامة المدرسية)، والتي يتم تنفيذها بداية كل عام دراسي جديد، وفي الأسبوع الأول منه، ويستمر لمدة خمسة أيام وفق جدول مواعيد محددة، ونفذت الورشة مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية ناهية محارب العتيبي، مستهدفةً 600 منسقة من منسقات السلامة المدرسية.

ويهدف البرنامج الأسبوع التمهيدي للأمن والسلامة المدرسية بالنسبة لمنسق ومنسقة السلامة المدرسية إلى تفقد المبني المدرسي ومعالجة المخاطر إن وجدت، وتشكيل اللجان المنظمة والمنفذة لخطة الإخلاء، وتحديد أدوار ومهام أعضائها وعقد اجتماع خاص لمنسوبات المدرسة وشرح لهن إدارة الأزمات المدرسية وكيفية مواجهة الحدث وتجهيز وتهيئة البيئة المدرسية، والتأكد من توفر جميع وسائل السلامة المدرسية وصلاحيتها وفق ما خطط له وعقد مسابقات للأمن والسلامة السلامة (الإخلاء، والإسعافات، والإطفاء) وتنفيذ خطة الإخلاء وتدريب الطالبات وإعداد مطويات ومنشورات بتوجيهات السلامة المدرسية.