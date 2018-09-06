6 أسباب لتعطّل المارش في السيارة

المواطن - الرياض

بادئ الحركة أو المارش هو من الأجزاء الهامة اللازمة لعملية تشغيل السيارة، وفي حال تلفه يتوقف محرك السيارة عن العمل، حيث إن المارش عبارة عن محرك كهربائي صغير نستطيع بواسطته تدوير محرك السيارة، لبدء الحركة عند بداية تشغيل السيارة.

ويتعرض المارش مثل أي جزء في السيارة للأعطال والتلف، ومن أسباب ذلك:

1- يعتمد المارش في عمله على بطارية السيارة، وفي حال ضعف أو تلف البطارية فلن يحصل المارش على الطاقة اللازمة لعمله، مما يسبب تعطل المارش لتعرض أجزاء منه للتلف نتيجة لذلك.

2- ضعف أو تلف البوجيهات “شمعات الاحتراق” يؤدي إلى عدم وصول الشرارة إلى غرفة الاحتراق في محرك السيارة، وهو ما يسبب تلف المارش نتيجة محاولة إدارته كثيراً دون جدوى.

3- عند وجود خلل أو تلف أوتوماتيك المارش نتيجة استخدامه لمدة طويلة، يتوقف المارش نتيجة لتوقف الأوتوماتيك.

4- حال وجود مشكلة في التوصيلات بين بطارية السيارة والمارش نتيجة للصيانة الخاطئة.

5- إذا تآكلت تروس المارش أو تلفت، ويحدث ذلك نتيجة الاستعمال الخاطئ والمتكرر لمفتاح التشغيل عند تدوير المحرك.

6- تلف أحد أجزاء بخاخات الوقود بالسيارة، تؤدي إلى تلف المارش بسبب عدم وصول كمية كافية من الوقود إلى غرفة الاحتراق، ومن ثم لا توجد كمية كافية من الوقود لتشغيل المحرك، ومع تعدد محاولات تشغيل السيارة، تتعرض أحد أجزاء المارش إلى التلف.