6 أسباب لحدوث أصوات الصفع أو التسقيف في محرك السيارة

المواطن - الرياض

بعض السائقين يعانون من صدور أصوات أشبه بأصوات الصفع أو التسقيف بداخل المحرك أثناء القيادة، وتحدث هذه الأصوات بسبب احتراق خليط الهواء والوقود قبل وصوله من المكبس الخاص بالمحرك، وقبل حصول المحرك على الشرارة من شمعات الاحتراق.

ويرى خبراء السيارات أن هناك العديد من الأسباب وراء حدوث هذا الأمر منها:

1- من أبرز أسباب حدوث هذه المشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك، لذا يجب المحافظة على عمل نظام التبريد.

2- إذا تم استخدام نوعية وقود أقل مما يتم تزويد السيارة به، فإن هذه المشكلة تحدث، كما يفضل استخدام وقود يحتوي على نسبة كبيرة من مادة الأوكتان والتي تحتوي على ضغط مرتفع، حتى يتم تجنب هذه الأصوات.

3- في حالة خلط الوقود وغشه من محطات الوقود تحدث هذه المشكلة أيضًا، كما يجب الاهتمام بأن يتم تزويد السيارة بالوقود بصفة مستمرة، ولا يجب القيادة والوقود في قاع خزان الوقود لأنه يكون مملوء بالشوائب والترسبات، وهو ما يسبب هذه الأصوات كذلك.

4- إذا فقد زيت المحرك لزوجته، لعدم تغييره بصفة دورية فهذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك، وهو ما يؤدي إلى حدوث هذه المشكلة.

5- في حالة وجود خلل في توقيت الاشتعال بمحرك السيارة، فهذا الأمر يؤدي إلى حدوث هذه الأصوات.

6- تحدث ظاهرة الصفع أو التسقيف غالبًا في السيارات القديمة، حيث تكون المحركات متهالكة وفاقدة لعمرها الافتراضي.