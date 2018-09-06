6 شروط أساسية للإعلاميين لتغطية كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء موعد التقدم بطلب البطاقة الإعلامية الجديدة لتغطية المنافسات الكروية السعودية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية المحترفين.

وتشير الرابطة بأن الجهات المعتمدة والتي يحق لمنسوبيها التقديم على طلب البطاقة الإعلامية هي: ” الصحف، المجلات، القنوات، الإذاعات، الصحف الإلكترونية المعتمدة” من خلال موقع الرابطة الإلكتروني.

وأكدت رابطة الدوري السعودي على سرعة التقدم بطلب الاعتماد من خلال الموقع الإلكتروني لدوري المحترفين ولمدة 30 يوماً من تاريخ فتح التقديم.

وحددت الرابطة ضرورة تواجد بعض الشروط من أجل إصدار البطاقة الإعلامية وهي: ” الحصول على عضوية الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، تُمنح البطاقة للإعلاميين الذين يسهمون في تغطية المباريات مثل المصورين والمحررين، خطاب تكليف من الجهة الإعلامية المنتسب إليها، ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ترخيص من وزارة الإعلام، التعهد بالالتزام بالتنظيمات الإعلامية لرابطة الدوري السعودي”.