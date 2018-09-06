6 فعاليات نوعية في أدبي الأحساء بمناسبة اليوم الوطني 88

المواطن - الأحساء

أعلن نادي الأحساء الأدبي عن تقديم حزمة من البرامج النوعية بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة الذي يصادف هذا العام الأحد 13 / محرم / 1440هـ الموافق 23 / سبتمبر / 2018م.

صرح بذلك رئيس أدبي الأحساء الدكتور ظافر بن عبد الله الشهري قائلاً: “إن النادي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الأحساء وبالشراكة المتميزة مع جمعية (إعلاميون) أعد باقة نوعية متنوعة من البرامج الثقافية والإعلامية التي تتوافق وحجم المناسبة الغالية على نفوسنا جميعا وهي مناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانون حيث تتألف هذه الفعاليات من الآتي:

1. محاضرة للدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز الربيعة المستشار في الديوان الملكي ـ المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وستقام ـ بمشيئة الله تعالى ـ مساء يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 / 9/ 2018م بمقر النادي، وهي بعنوان ( العمل الإنساني السعودي .. حقائق وأرقام ) حيث يسلط معاليه الضوء على الجهود الكبيرة والعظيمة التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمحتاجين في أنحاء العالم، وهي جهود مباركة تذكر فتشكر للمملكة قيادة وشعبا، ومعالي الدكتور عبد الله الربيعة عندما يتحدث بلغة الأرقام والحقائق عن منجزات هذا المركز في مجالات العمل الإغاثي الإنساني في يوم الوطن (88) ؛ فإن ذلك يؤكد أن المملكة تعي دورها الإنساني جيدا منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز ـ رحمه الله تعالى ـ وأبنائه من بعده حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ وستبقى هذه البلاد المقدسة بإذن الله أرضاً وحكومة وشعباً رائدة لكل خير وداعية للسلام والأمن والاستقرار في ربوع العالم، مع التأكيد على حق المملكة في خدمة مقدساتنا وحماية مقدراتنا وحدودنا من كل عابث تسول له أمنياته الفارغة النيل منا.

وأعرب الشهري عن شكره للدكتور عبد الله الربيعة لاستجابته للدعوة والالتقاء بمثقفي ومثقفات ومجتمع الأحساء للحديث عن هذا المركز الكبير في عطائه وتطلعاته.

2. ندوة عن (المملكة العربية السعودية ودورها في صيانة الأمن الإقليمي) وستكون هذه الندوة مساء الأحد 13 / 1 / 1440هـ الموافق 23 / 9 / 2018م عند الساعة السابعة والنصف مساء بمقر النادي.

3. أوبريت وطني ضخم تحت عنوان ( للوطن موعد ) وسيقام ـ بإذن الله تعالى ـ على مسرح النادي مساء الثلاثاء 15 / 1 / 1440هـ الموافق 25 / 9 / 2018م عند الساعة السابعة والنصف مساء، وقد عمل في هذا الأوبريت أكثر من ستين شاباً وشابة، بالشراكة والتعاون مع ( إعلاميون ) ومدارس الكفاح الأهلية المرحلة الابتدائية بالأحساء، وشارك في كتابة لوحاته كل من الشاعرين عبد الله الخضير ومحمد الجلواح وهو من سيناريو وحوار الدكتور سامي الجمعان ولحن لوحاته الملحن عادل الخميس، وأخرجه المخرجة الشابة السعودية إيمان بنت عبد الرحمن الطويل وهو من تنفيذ نادي الأحساء الأدبي.

4. ندوة كبرى عن (المملكة من ملحمة التوحيد حتى نيوم) ستكون مساء الأربعاء 16 / 1 / 1440هـ الموافق 26 / 9 / 2018م على مسرح النادي

5. وفي مساء الخميس 17 / 1 / 1440هـ الموافق 27 / 9 / 2018م سيكون هناك منصة (إعلاميون) لتقييم التجربة الإعلامية لفعاليات اليوم الوطني

٦- وسيصاحب هذه الفعاليات معرض عن الملك المؤسس عبدالعزيز، رحمه الله، بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز بالرياض.

وقد وجه نادي الأحساء الأدبي الدعوة لعدد من المثقفين والمثقفات من أنحاء المملكة ضيوفاً على الأحساء وناديها الأدبي لحضور هذه الفعاليات.