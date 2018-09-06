6 وظائف إدارية شاغرة في الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مطور أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (عدد وظيفتين).

. محلل أول عمليات تكنولوجيا المعلومات.

. مدير قسم مراقبة الأداء.

. خبير التدقيق الداخلي.

. أخصائي مشروع فني.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)