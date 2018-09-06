6 وظائف صحية شاغرة لدى مدينة الملك فهد الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري علم النفس.

– فني مختبر طب الأسنان.

– أخصائي أول علم النفس.

– استشاري طب فيزيائي (عدد 3 وظائف).

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)