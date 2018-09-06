6 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في زين للاتصالات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير الخدمات العامة التجارية وسلسلة التوريد.

. أخصائي أول المخاطر واستمرارية الأعمال.

. خبير الحوكمة.

. مدير أول الحوكمة.

. أخصائي مبان.

. أخصائي صيانة.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 سبتمبر 2018م.

ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)