6 وظائف هندسية وفنية شاغرة في مصفاة ساسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

ولفتت الشركة، إلى أنَّ الوظائف على مسمى:

. مشرف مراقب العمليات.

. مشرف مناوب إطفاء الحريق.

. مفتش ضمان ومراقبة الجودة.

. مهندس أول عمليات.

. مشرف التزوير.

. مهندس صيانة ميكانيكية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من (هنا).