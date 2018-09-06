60 مخالفة لأنظمة العمل وإنذار 44 منشأة في الرياض ومحافظاتها

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بمشاركة الجهات الشريكة مؤخراً للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط الوزارة وقراراتها، عن تحرير 60 مخالفة وإنذار 44 منشأة، على عدد من المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة وكل من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة إلى محافظات الدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف السيالي، أن الحملات التفتيشية شملت 1975 منشأة تجارية، مؤكداً استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة ومحافظات المنطقة كافة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة.