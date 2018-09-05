61 شخصًا في العالم مصاب بالقوة الخارقة!

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يعتبر تذكر الذكريات الجميلة ميزة مفرحة للبعض، ولكنها لو شملت اللحظات الحزينة أيضًا فحينها تتحول الميزة إلى معاناة، وهو حال المصابين بمرض نادر عددهم لا يتجاوز العشرات.

وهذه الحالة هي مرض نادر جدًّا، اسمه مرض “هايبرثيميسيا”، أو متلازمة التذكر المفرط، وهي حالة مرضية نادرة، تجعل الشخص المصاب بها يتذكر كل لحظة في حياته بكل تفاصيلها، ولا ينسى شيئًا مهما مرت السنوات.

وسجل العالم 61 مصابًا بهذا المرض النادر في عام 2015، وهو المرض الذي وصفته صحيفة “الجارديان” البريطانية بالقوة الخارقة.

ويتمكن المصابون بالمتلازمة تذكر ماذا فعلوا وأين كانوا بالتفصيل وبدون أي عناء، بدقة تشابه دقة المسجل الصوتي.