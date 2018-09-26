62 ألف ريال عقوبة الإهمال في نقل الحيوان وشق شفاهه

المواطن - الرياض

عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة 3 مخالفين منهم مواطنون خليجيون، بغرامات مالية بلغت 62 ألف ريال، لمخالفتهم نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المصادق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 26/7/1434هـ.

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية بالوزارة الدكتور علي الدويرج، أن العقوبة المالية كانت بسبب إهمال أحد المخالفين باتخاذ الإجراءات الكافية لنقل حيوانه مما تسبب بسقوطه من المركبة وسحبه لمسافة كبيرة على الطريق ، بينما عوقب الآخران نتيجة إساءتهم للحيوانات بشد وتمزيق شفاهها لأغراض تسويقية.

وأكد الدويرج أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام المشار إليه أعلاه على أي شخص تثبت إساءته للحيوانات سواء كان مواطناً أو غير ذلك، وأن الإساءة ليست بالضرورة أن تكون متعمدة مضيفا بأن الإهمال في رعاية الحيوان أو تغذيته أو نقله تعتبر كذلك من الإساءة إلى الحيوان . مفيداً بأن وسائل الإبلاغ عن أي مخالفات للرفق بالحيوان هي عن طريق الهاتف المجاني 8002470000 على مدار الساعة، وإرسال الصور والمقاطع والوثائق الداعمة إلى البريد الإلكتروني: [email protected]