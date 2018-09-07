7 علامات تؤثر على التحصيل الدراسي للأبناء.. راجع الطبيب فوراً

المواطن - الرياض

حذرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، من بعض العلامات والأعراض التي قد تؤثر على التحصيل الدراسي للأبناء.

ونشرت وزارة الصحة إنفوجرافيك توعويًا، عبر حسابها الرسمي، يتضمن قائمة بعلامات تؤثر على تحصيل الأبناء ومنها:

إمالة الرأس

تصغير العينين عند رؤية الأشياء البعيدة كالسبورة مثلا

ظهور الحول.

احمرار العينين

الاقتراب الشديد من الكتاب

فرك العينين بشدة

الحساسية الشديدة للإضاءة.

ونصحت وزارة الصحة الآباء والأمهات عند ظهور هذه العلامات بإجراء فحص العين للتأكد من سلامتها.