7 مؤشرات تكشف غش وخلط الوقود.. قد تسبب كوارث

المواطن - الرياض

بعض محطات الوقود تعمد إلى غش وخلط الوقود من أجل زيادة الربح وجني الأموال بالباطل، ما يلحق الضرر بالسيارة.

ويقدم خبراء السيارات مجموعة من المؤشرات تدل على سوء جودة البنزين والتلاعب به.

1- تقطيع في سير السيارة

إذا حدث تقطيع في سير السيارة بعد التزود بالوقود، فإن هذا يدل على عدم جودة الوقود.

2- صوت مرتفع للمحرك

من أهم مؤشرات خلط الوقود حدوث صوت مرتفع صادر من غرفة المحرك، وفي حالة استمراره يجب التوقف عند أقرب مركز خدمة لفحص المحرك وسحب الوقود.

3- دخان كثيف أسود

في حالة خروج دخان كثيف أسود من العادم بعد التزود بالوقود بشكل غير طبيعي، فإن هذا يدل على عدم جودة الوقود، ويجب في هذه الحالة التوقف عند أقرب مركز خدمة لفحص المحرك وسحب الوقود أيضاً.

4- حدوث ارتجاجات للسيارة

يعتبر حدوث ارتجاجات للسيارة بعد التزود بالوقود أثناء السير، من مؤشرات خلط الوقود.

5- توقف السيارة فجأة

إذا لاحظ السائق أن السيارة تقطع أثناء السير ثم تتوقف فجأة عن العمل بعد التزود بالوقود، فهذا من المؤشرات التي تدل على خلل ما سببه الرئيسي قد يكون الماء المختلط بالبنزين أو السولار.

6- لون الوقود ورائحته

يمكنك التأكد من لون ورائحة البنزين، حيث بعد إضافة الماء أو مواد كيميائية أو بعد إضافة وقود منخفض الجودة، يتغير لون ورائحة الوقود، كما يمكنك استشارة الفنيين لفحص السيارة.

7- النفاد السريع للوقود

من أهم مؤشرات خلط الوقود هو نفاد الوقود بشكل سريع وعلى غير المعتاد، ويمكن التأكد من ذلك عن طريق عقد مقارنة بين المسافة المقطوعة بعد التزود بالوقود، ونفس المسافة المقطوعة مع الوقود السابق.