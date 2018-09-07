7 مخالفات لنظام مكافحة التدخين في حفر الباطن

7 مخالفات لنظام مكافحة التدخين في حفر الباطن

2018/09/26
الساعة 10:32 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - حفر الباطن

رصدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بحفر الباطن، مطلع شهر المحرم 7 مخالفات لنظام مكافحة التدخين كما تم تحرير العديد من التعهدات، فضلاً عن مصادرة وإتلاف عدد من منتجات المعسل المخالفة للأنظمة واللوائح.

وتتواصل الحملة التفتيشية على منافذ بيع التبغ للتأكد من تحقق الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.

وتنوعت المخالفات المضبوطة حيث شملت بيع المعسلات الإلكترونية ونكهاتها، وكذلك إعادة تصنيع المعسل، وعرض منتجات التبغ خلف البائع والكاشير، إلى جانب عدم وجود لوحات تحذيرية ولوحات بيع التبغ لأقل من ١٨ سنة.


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