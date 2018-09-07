7 مصابين بينهم حالة خطيرة في تصادم مروع بقرية مربة

المواطن - عسير

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم مروع وقع، مساء اليوم السبت، في محافظة مربة بمنطقة عسير.

وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير، محمد بن حسن الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغًا عن حادث تصادم نتج عنه 9 إصابات متفرقة.

وأضاف أن غرفة العمليات وردها بلاغ عن حادث تصادم مساء اليوم، وبين الإصابات حالة خطيرة، موضحًا أنه على الفور باشر الحادث القائد الميداني بالمنطقة إضافة إلى 4 فرق إسعافية.

وتابع أن الحالات نُقلت إلى مستشفى الدرب العام.