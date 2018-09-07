7 معلومات عن مؤسس علي بابا .. كان فاشلًا دراسيًّا وصدم العالم بتنحيه

المواطن - متابعة

تصدر اسم جاك ما وسائل الإعلام العالمية بعد أن قرر التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لإمبراطورية التجارة الإلكترونية “علي بابا”.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، جاك ما سيبقى عضوًا في مجلس إدارة الشركة لكنه سيركز على الأعمال الخيرية في مجال التعليم.

وترصد “المواطن” 7 معلومات عن جاك ما رئيس “علي بابا”..

1- ولد جاك ما في هانغتشو بالصين عام 1964 قبل سنوات قليلة من الثورة الثقافية في البلاد، وكان والداه موسيقيين محليين يعزفان موسيقى.

2- كان من صغره شغوفًا بلعبة الكريكيت، ولكنه لم يكن متميزًا دراسيًّا، فقد فشل في اختبارات التأهل للجامعة مرتين، ومع ذلك واصل تعلم اللغة الإنجليزية وفي النهاية التحق بكلية لتدريب المعلمين في هانغتشو.

3- أثناء دراسته التقى جاك ما بزوجته تشانغ يينغ والتي كانت تعمل في علي بابا حتى رزقت بطفلين وتقول عن زوجها: “هو ليس رجلًا وسيمًا، ولكنني وقعت في حبه إذ بوسعه القيام بأمور عديدة لا يستطيع الكثير من الرجال الذين يتسمون بالوسامة القيام بها”.

4- مارس جاك ما مهاراته في الاتصال مع السياح الغربيين الذين تدفقوا على البلاد بعد وفاة ماو تسي تونغ عام 1976 وبعد حصوله على وظيفة مدرس أسس وكالته الخاصة للترجمة التي قادته لماليبو.

5- في عام 1995ذهب جاك ما إلى سياتل للعمل كمترجم. وفي هذه الزيارة الأولى إلى الولايات المتحدة عرف الإنترنت لأول مرة، وعندما عاد إلى الصين أطلق موقعًا هو عبارة عن دليل للأعمال التجارية أطلق عليه اسم “الصفحات الصينية”.

6- في عام 1999 جمع جاك ما 18 صديقًا في شقته في مدينة هانغتشو ليكشف لهم عن فكرة إنشاء شركة جديدة للتجارة الإلكترونية، حيث وافق الجميع على المشروع وجمعوا 60 ألف دولار أميركي لإطلاق موقع “علي بابا”. ويقول ما: إنه اختار هذا الاسم؛ لأنه “سهل وعالمي”.

7- تقدر قيمة شركة علي بابا حاليًّا بأكثر من 400 مليار دولار، وتقدم خدمات البيع عبر الإنترنت، وإنتاج الأفلام، والحوسبة السحابية (الافتراضية).