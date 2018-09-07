7 نصائح لإطالة عمر بطارية السيارة

7 نصائح لإطالة عمر بطارية السيارة

2018/09/17
الساعة 1:24 مساءً
- ‎فيأخبار السيارات, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

البطارية من الأجزاء شديدة الأهمية لتشغيل السيارة، وعادة يكون العمر الافتراضي لها سنتان، وأحياناً ما تمتد إلى 4 سنوات بفضل طريقة استخدام السائق لها.

وتتأثر البطارية بالعوامل الجوية والصيانة الدورية، وللمحافظة على عمرها الافتراضي إليكم بعض النصائح لذلك.

1- احرص على تنظيف جسم البطارية، وذلك بنزع كابلات الشحن، ثم قم باستخدام قطعة من القماش وكمية من النشادر بتنظيفها

2- احرص على تنظيف أقطاب البطارية وإزالة الأوساخ المتراكمة على كابلاتها

3- تفقد نسبة الماء المقطر في كل عين من عيون البطارية، وقم بتعويض الجزء الناقص من الماء المقطر، بماء مقطر مثله ولا تستخدم الماء العادي نهائياً

4- افحص الدينامو وقياس قوته مرة في السنة على الأقل، وفي حال ضعف الدينامو قم بتغييره حتى لا يؤثر على كفاءة البطارية

5- افحص توصيلات البطارية ولا تترك أي كابل يعاني من التلف أو التشققات فقد يسبب تهريب كهرباء السيارة، أو تماس كهربائي عند ملامسته جسم السيارة

6- حال إيقاف السيارة لمدة طويلة قم بفك أقطاب البطارية، واحرص على تشغيل السيارة كل فترة لإعادة تنشيط البطارية

7- يجب تقليل الأجهزة المستخدمة والمستهلكة للبطارية داخل السيارة قدر الإمكان خاصة في حال توقف السيارة، خاصة الأجهزة ذات الجهد العالي.


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