7 نصائح للمحافظة على محرك السيارة بعد صيانته

المواطن - متابعة

المحرك هو أهم جزء في السيارة، لذلك يجب الحفاظ عليه لزيادة عمره الافتراضي لأطول وقت ممكن.

ومن الأمور التي تحافظ عليه قدر الإمكان، عدم الانطلاق بالسيارة قبل ارتفاع درجة حرارة المحرك السيارة (60 ثانية) تقريبا، ومن الضروري عدم الضغط بشدة على دواسة البنزين عند بداية حركة السيارة.

لكن قد يتعرض المحرك إلى تلف كثير من أجزائه، فيضطر مالك السيارة إلى إصلاح المحرك بالكامل، لكن بعد عملية الإصلاح يحتاج المحرك إلى تعامل خاص في القيادة، حتى يستعيد قوته.

وينصح خبراء السيارات بما يلي للحفاظ على المحرك بعد إصلاحه:

– قيادة السيارة على طرق مستقيمة لمسافة تتراوح ما بين 100 أو 150 كيلو مترا.

– عدم الضغط بشكل كبير على دواسة البنزين.

– قيادة السيارة بسرعات متوسطة لا تزيد على 70 كم في الألف كيلومتر الأولى.

– فحص مستوى زيت المحرك بشكل يومي، وبعد 3,000 كم يجب تغيير الزيت.

– عدم جر أي سيارة خلال الفترة الأولى بعد الإصلاح.

– تشغيل المحرك مدة ساعة واحدة يومياً بدون تحريك السيارة.

– تجنب الضغط على دواسة المكابح بصورة مفاجئة.