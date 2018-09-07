7 وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري مساعد- أمراض القلب.

. عامل نظافة.

. مدير قسم خدمات الطعام.

. أخصائي العلاج التنفسي.

. ممرض ثاني.

. مشرف قسم خدمات الطعام.

. كاتب جناح.

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)