7 وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

7 وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

2018/09/10
الساعة 7:40 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

. أخصائي ثاني تكنولوجيا البحوث.

. أخصائي أول تكنولوجيا البحوث (عدد 3 وظائف).

. أخصائي ثالث تنسيق دعم الحياة (عدد وظيفتين).

. أخصائي ثالث- التدريب والتطوير.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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