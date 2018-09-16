وزارة الإسكان : 70 ألف مواطن يتنافسون على البناء الذاتي وشراء الوحدات من السوق عبر سكني

المواطن - واس

أعلنت وزارة الإسكان عن تسجيل أكثر من 70 ألف مستفيد في خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق وخيار البناء الذاتي اللذين تم اطلاقهما خلال الشهرين الماضيين، منوّهة إلى أنه يجري العمل حالياً على التحقق من تطابق الشروط عليهم تمهيداً للحصول على القرض المدعوم من الجهة التمويلية الأنسب لهم.

وكشفت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الخاص ببرنامج “سكني” أمس والذي تم فيه الإعلان عن أكثر من 33 ألف خيار سكني وتمويلي، عن استفادة 8 آلاف مواطن من الخيار المطروح مؤخراً والمتمثّل في شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، مؤكدة أنه سيتواصل الإعلان عن آلاف المستفيدين بشكل شهري، مشيرةً إلى أن إطلاق المزيد من الخيارات السكنية يأتي تلبية لرغبات المستفيدين لتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم وتقليل مدة الانتظار ومنحهم حرّية الاختيار بين الخيارات المتاحة، بما يسهم في رفع نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأكدت وزارة الإسكان أن التسجيل في الخيارين الجديدين يتم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” ضمن خطوات واضحة وميسّرة تشمل البيانات الشخصية وبيانات الوحدة السكنية للراغبين بشراء الوحدات من السوق، وبيانات الأرض لمن يمتلكون أراضٍ ولم يسبق الاستفادة من “سكني”.

ولفتت الوزارة إلى أن البوابة تقدّم العديد من الخدمات والتسهيلات للمستفيدين، تشمل استعراض جميع المشاريع السكنية المطروحة سواء الجاهزة أو تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والتي يتم تسليمها خلال مدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام من تاريخ توقيع العقود بين المستفيدين والمطورين، والتي تمتاز بالجودة والسعر المناسب الذي يتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال ضمن بيئة سكنية تتكامل فيها البنية التحتية والمواقع المخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، إضافة إلى الاطلاع والتسجيل في مختلف الحلول السكنية المتاحة، والتعرّف على أسماء المواطنين الذين يتم التخصيص لهم في كل دفعة شهرية.