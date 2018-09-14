70 انفجاراً تهز 3 مناطق سكنية قرب بوسطن وتحذير للسعوديين

المواطن - متابعة

أخلى مئات السكان منازلهم بعد حدوث سلسلة انفجارات غاز بلغ عددها 70 انفجارًا؛ ما أدى إلى إصابة 6 على الأقل في 3 مناطق سكنية قرب بوسطن.

من جانبه حذر حساب “سعوديون في بوستن” عبر “توتير” من الاقتراب من مناطق الحرائق وقال : تسببت سلسلة من الانفجارات الغازية في اندلاع حرائق في أكثر من 20 منزلاً في ثلاث مجمعات في منطقة تقع شمال بوسطن، نرجو أخذ الحيطة والحذر.

وقالت إدارة بلدة آندوفر، في بيان، إن ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم رجل إطفاء، أصيبوا في البلدة. وقالت المتحدثة باسم مستشفى لورانس العام جيل مكدونالد هالسي: إن ستة أشخاص يجري علاجهم بالمستشفى بحسب رويترز.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حية رجال إطفاء يكافحون حرائق في لورانس وآندوفر ونورث آندوفر على بعد حوالي 40 كيلومتراً إلى الشمال من المدينة الأمريكية. واكتنف الظلام الشوارع حيث اضطرت السلطات لقطع الكهرباء وتعطيل خدمات الغاز في مسعى لوقف اندلاع مزيد من الحرائق.

وذكرت شرطة ولاية ماساتشوستس أنها رصدت ما مجموعه 70 من الحرائق أو الانفجارات أو حالات انتشار رائحة غاز.