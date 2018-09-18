70 فعالية منوعة في احتفالات اليوم الوطني بمختلف المناطق

المواطن - الرياض

بدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تشهد مناطق المملكة أكثر من 70 فعالية سياحية وتراثية منوعة؛ احتفالاً باليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الفعاليات والبرامج السياحية والتراثية والثقافية، ‏إلى زرع روح الولاء والانتماء للوطن، ونشر الثقافة والوعي للمواطنين والمقيمين، ‏ودعم وتعزيز الصور الذهنية عن المتاحف ومقوماتها السياحية، وزيادة معدلات ‏زيارة أفراد المجتمع للمتاحف واستفادتهم منها.‏

وتحتفي المنطقة الشرقية باليوم الوطني من خلال 17 فعالية، حيث تحتضن الدمام 7 فعاليات لمهرجانات اليوم الوطني بالدمام وإثراء وفي مطار الملك فهد الدولي ومجمع دارين مول ونادي الاتفاق السعودي، وفي الخبر تقام فعاليات اليوم الوطني بالخبر وفي مركز سايتك والراشد مول، بجانب فعالية بمحافظات حفر الباطن والخفجي وراس تنورة، وفعاليتان في الأحساء، وفعالية واحدة في الهفوف والمبرز.

وتستقبل منطقة مكة المكرمة 4 فعاليات، ففي جدة تقام فعاليتان بواجهة جدة البحرية وفي جدة التاريخية، إضافة إلى فعالية في الطائف وأخرى بالعاصمة المقدسة. وفي منطقة تبوك هناك 7 فعاليات في محافظات تبوك والوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء. وفي منطقة المدينة المنورة تجرى في المدينة المنورة 9 فعاليات ومهرجانات 5 منها بالمدينة المنورة و4 في ينبع.

أما منطقة الرياض فتحضن 7 فعاليات باليوم الوطني، حيث تقام فعالية وطن عز وفخر وفعالية تشكيل وصناعة في العاصمة الرياض، وفي محافظة الدلم فعاليات الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وتجرى احتفالية اليوم الوطني 88 بوادي الدواسر، وفي محافظة شقراء الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني، ويقام في عودة سدير مهرجان سدير لليوم الوطني 88، وفي المجمعة فعاليات اليوم الوطني 88.

وتشهد منطقة الجوف 4 فعاليات في محافظات سكاكا ودومة الجندل وطبرجل والقريات، فيما تقام في منطقة القصيم 5 فعاليات بعنيزة والمذنب والرس والنبهانية، وفي جازان هناك 3 فعاليات بجازان ومجمع كادي مول ومجمع الراشد مول، كما تقام في منطقة الباحة 7 فعاليات بالباحة والمندق وبلجرشي والمخواه والقرى، وتستضيف منطقة عسير احتفالين في أبها هما طلعة وطنية وسعوديون حالمون منجزون، وفي منطقة الحدود الشمالية تجرى 5 فعاليات في عرعر ورفحاء وطريف، إضافة إلى إقامة احتفال باليوم الوطني في منطقة حائل ومهرجان نجران الوطني بنجران.

يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تقدم الدعم الفني والتسويق والإعلامي لهذه الفعاليات للاحتفاء باليوم الوطني من خلال مجالس التنمية السياحية بالمناطق، وعبر توفير معلومات عنها للمواطنين والمقيمين من خلال مركز الاتصال السياحي على الرقم 19988، وتنفيذ حملة إعلانية على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وحسابات السياحة السعودية على تويتر وانستجرام والفيس بوك، وموقع السياحة السعودية الإلكتروني، ومراكز المعلومات الإلكتروني، ورزنامة الفعاليات، حيث يوفر الموقع الإلكتروني للهيئة روزنامة شاملة ومعلومات حول أهم الفعاليات، يتيح للسائح الحصول على معلومات الفعاليات والمناسبات التي تشهدها مناطق المملكة، ويضم دليلاً شاملاً للخدمات السياحية التي يحتاجها.