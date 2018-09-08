8 أعراض تدل على تلف بوجيهات السيارة

المواطن - متابعة

البوجيهات أو شمعات الاحتراق من الأجزاء الهامة في السيارة، والتي تعمل على توليد الشرارة اللازمة لإشعال خليط الهواء والبنزين داخل غرفة الاحتراق، مما يساعد على تشغيل المحرك.

وفي حال تعرض البوجيهات للتلف فإنها تؤثر على عمل المحرك.

ويؤكد خبراء السيارات أن من أعراض تلف البوجيهات في السيارة ما يلي:

1- استغراق عملية تشغيل محرك السيارة لمدة طويلة

2- زيادة كبيرة في استهلاك الوقود

3- ضعف في أداء السيارة وسحبها أثناء القيادة

4- ارتفاع صوت المحرك واهتزازه خاصة أثناء التوقف

5- عدم اشتعال الوقود في إحدى الأسطوانات

6- حدوث أصوات عالية وفرقعة في عادم السيارة

7- تقطيع في عمل المحرك أثناء السير، قد يؤدي إلى التوقف التام للسيارة

8- ارتفاع حرارة المحرك بصورة مستمرة