8 رحلات و5 محطات.. تفاصيل أولى رحلات قطار الحرمين السريع

المواطن - المدينة المنورة

كشفت إمارة مكة المكرمة تفاصيل أولى رحلات قطار الحرمين السريع.

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات قطار الحرمين السريع الأسبوع المقبل، عبر 8 رحلات في الاتجاهين، حيث سيتم رفع عدد الرحلات إلى 12 رحلة بداية من السنة الميلادية المقبلة 2019.

وتنطلق أولى الرحلات يوم 4 أكتوبر المقبل، فيما يتم حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني، أما أيام الرحلات فهي الخميس والجمعة والسبت والأحد.

وتتضمن الرحلة 5 محطات هي مكة المكرمة وجدة ومطار الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة.

ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل أيام قطار الحرمين السريع، حيث استقله من جدة حتى المدينة المنورة.