8 مزايا في نظام التشغيل ios 12 الجديد

المواطن - الرياض

من المتوقع أن تكشف عملاق صناعة الهواتف شركة أبل، اليوم الاثنين، عن نظام التشغيل الجديد IOS 12 الخاصة بهواتف أيفون.

وعادة ما تقوم الشركة العملاقة في مجال صناعة الإلكترونيات بإصدار نظام التشغيل الجديد للجميع في يوم واحد، دون أي طرح مرحلي ولذلك يترقب عشاق التكنولوجيا مزايا نظام IOS 12 الجديد في هواتف أبل.

وكان موقع بوي جينيوس ريبورت المتخصص في الأخبار التقنية قد نشر أهم مزايا نظام IOS 12 الجديد، الذي قالت عنه أبل إنه سيساعد الأجهزة القديمة مثل آي.فون 6 على العمل بصورة أفضل من أهمها:

ومن أهم مزايا نظام IOS 12 الجديد ما يلي:

1- التوافق: يعمل نظام IOS 12 على زيادة سرعة جميع الأجهزة القديمة التي تدعم النظام الحالي IOS 11، وتحسين أدائها. ومن بين الأجهزة التي ستكون متوافقة مع التحديث الجديد: آيفون 8 – آيفون 7 – آيفون 6 – آيفون 5 – آيفون SE – آيباد برو – آيباد ميني 4 – آيباد ميني 3 – أيباد إير 2 – آيباد إير – آيباد تاتش..

2- الصور: ستشهد تحسناً كبيراً في نظام IOS 12 الجديد، من خلال توفير عدد من المقترحات والخيارات قبل بدء عملية البحث. ويمكنك البحث في مجالات معينة، مثل أحداث رياضية أو أحداث اجتماعية أو صور العطلة. كما تم توفير تأثيرات جديدة ومتنوعة للصور.

3- الواقع المعزز: الأمر الذي سيجعل مشاركة الملفات بصيغة 3D مع أشخاص آخرين أسهل بكثير حيث أنشأت أبل نوعا جديدا لملف USDZ، كما أطلقت الشركة الأميركية تطبيقا جديدا يسمح للمستخدم بقياس الأشياء والمسافات فيما يسمى بـ”الواقع المعزز”.

4- اختصارات سيري: سيتيح نظام IOS 12 إضافة اختصارات جديدة إلى تطبيق “سيري”، حيث يمكنك إنشاء اختصار مثل “أين سيارتي” وعند الضغط عليه سيفتح التطبيق أوتوماتيكيا وسيحدد موقع سيارتك.

5- تطبيق CARPLAY : شهد تحسينات هو الآخر في نظام IOS 12 الجديد، حيث بات يدعم تطبيقات الطرف الثالث وخاصة تطبيقات الخرائط.

6- الإشعارات: حيث بات بإمكان المستخدم تقسيم الإشعارات التي يرغب في التوصل بها، حسب كل تطبيق على حدة.

7- سكرين تايم: حيث تمت إضافة بعض الخصائص الجديدة في شاشة أبل خصوصاً تلك المتعلقة بـ”عدم الإزعاج” و”القيادة الآمنة”.

8- فايس تايم: والذي شهد هو الآخر تحديثات في نظام IOS 12 الجديد، حيث صار بإمكان 32 متحدثاً المشاركة في محادثة مباشرة جماعية في وقت واحد.