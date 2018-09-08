8 معلومات عن مسجد قباء أبرزها سبب التسمية

المواطن - المدينة المنورة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الأربعاء، بدراسة إمكانية فتح مسجد قباء للصلاة على مدار اليوم.

وترصد “المواطن” 8 معلومات عن مسجد قباء في المدينة المنورة.

1 – مسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام، وأول مسجد بني في المدينة النبوية، ومن حيث الأولية فإن المسجد الحرام أول بيت وضع للناس ومسجد قباء أول مسجد بناه المسلمون.

2 – بني مسجد قباء من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك حينما هاجر من مكة المكرمة متوجهًا إلى المدينة المنورة.

3 – اهتم المسلمون من بعده بعمارة مسجد قباء فجدده عثمان بن عفان، ثم عمر بن عبد العزيز في عهد الوليد بن عبد الملك، وتتابع الخلفاء من بعدهم على توسيعه وتجديد بنائه.

4 – وضع الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حجر الأساس للتوسعة الأخيرة في مسجد قباء عام 1405 هـ، وانتهت أعمال التوسعة عام 1407 هـ.

5 – مسجد قباء له فضل عظيم، فقد ورد فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان له كأجر عمرة)، وكما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن النبي كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبًا فيصلي فيه ركعتين.

6 – ذكر أبو عبد الله ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان أن قباء أصله اسم بئر وعرفت القرية بها، وهي مساكن بني عمرو بن عوف، وسمى المسجد مسجد قباء لأن النبي محمد في طريقه إلى المدينة مرَّ على ديار بني عمرو بن عوف وبنى بها مسجداً فسمي مسجد قباء.

7 – يقع مسجد قباء في البقعة التاريخية المقدسة حيث بنى رسول الله محمد في الأيام الأولى لهجرته إلى المدينة أول مسجد في تاريخ الإسلام في الجنوب الغربي من المدينة المنورة، ويبعد مسجد قباء مسافة 3.5 كيلومترات عن المسجد النبوي الشريف، ويبعد أيضًا عن المسجد النبوي الشريف مقدار نصف ساعة بالمشي المعتدل.

8 – مسجد قباء له 4 مآذن ويحتوي على 56 قبة، وملحق به سكن للأئمة والمؤذنين ومكتبة، وتبلغ مساحة أرض المسجد 13500 متر مربع، ومساحة مباني المسجد 5860 متراً مربعاً، ويوجد به أربع منارات.

ويوم أمس رفع أمير المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان أسمى آيات الشكر والعرفان للمقام الكريم على دوام رعايته وعنايته بالمدينة المنورة، واهتمامه بكل ما ينفع الإسلام والمسلمين.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان أنه سيتم العمل فورًا مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق التوجيه الكريم، بحيث تُتاح الفرصة للصلاة في مسجد قباء على مدار اليوم اعتبارًا من غرة شهر ربيع الأول.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد زار مسجد قباء بالمدينة المنورة، وأدى ركعتي تحية المسجد.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، مسجد قباء يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، كان في استقباله فضيلة إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ الدكتور صالح بن عواد المغامسي، وأئمة ومؤذنو مسجد قباء.