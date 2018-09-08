8 وظائف شاغرة في التموين العربي للأطعمة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التموين العربي للأطعمة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة والدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف خدمات ضيافة (عدد 4 وظائف).

– شيف حفلات (عدد 4 وظائف).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).