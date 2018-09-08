8 وظائف شاغرة في مركز الأمير سلطان لأمراض القلب

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في العاصمة بالرياض.

وأبرز المركز أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول عناية مركزة.

. أخصائي طب قلب للكبار.

. أخصائي جراحة قلب أطفال.

. أخصائي جراحة قلب للكبار.

. أخصائي أول جراحة قلب للكبار.

. أخصائي أول طب قلب أطفال.

. طبيب أخصائي أول تخدير قلب.

. أخصائي تدريب.

وأوضح المركز أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 محرم 1440هـ، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 24 من ربيع الآخر 1440هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)