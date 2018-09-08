8 وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، وتبوك، والطائف”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني أنظمة إلكترونيات طيران- الهوك.

. مدير خدمة مكان العمل والإقامة.

. مشرف أول التصنيع- التايفون.

. فني متجر الأكسجين- التايفون.

. مخطط الأصول الحرجة إدارة أسطول السلام- التايفون.

. مدير دمج إلكترونيات طيران- التايفون.

. نائب مدير الصيانة- التايفون.

. رئيس الصيانة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).