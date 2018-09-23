88 عامًا من العطاء .. في ذكرى توحيد المملكة : نحبك يالسعودية

المواطن - الرياض

88 عامًا من العطاء لم تتوقف فيهم المملكة عن الدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية، ولم تميز أيادي المملكة البيضاء بين المحتاجين لمساندتها بل كانت سباقة في دعم المحتاجين بغض النظر عن لونهم أو جنسيتهم.

88 عامًا هي مسيرة المملكة منذ عهد المؤسس رحمه الله الذي أرسى دعائم الحكم المرتكز على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى هديه صار أبناؤه البررة ملوك المملكة من بعده.

المواطنون اختباروا أن يعبروا عن حفاوتهم بذكرى توحيد المملكة بطريقة عصرية حيث أطلقوا وسمين تصدرا الترند السعودي خلال ساعات هما 88 عامًا من العطاء ونحبك يالسعودية عبرا خلالهما عن اعتزازهما بالانتماء لهذا الوطن الغالي.

في البداية قال الكاتب فضل البوعينين: رؤية وطن وقرارات تاريخية ومشروعات عملاقة ومبادرات نوعية.

وقال الداعية الشيخ عائض القرني ممتدحًا سمو ولي العهد صانع النهضة وصاحب الرؤية السديدة:

خذت من “عبدالعزيز” العزم وركوب المخاطرْ

وخذت من “سلمان” درس الحزم والفكر الحضاري

انت عندك شعب ما يخشى المخاطر حين تامرْ

ينطح العدوان ويخوض المعارك ما يداري

وقال الإعلامي سامي أحمد الجعوني: 88 عامًامن المجد والرخاء، والأمن والأمان، والتطور والازدهار، دمتي خفاقة يا راية التوحيد ودام عزك يا وطن.

بدوره قال ياسر عوض:

ما دام آل سعود فينا حاكمين

يا دارنا فوق السحايب عيدي

وأضافت غلا الخالدي أول سفير نوايا حسنة من ذوي الإعاقة: صباح الوطن نسأل الله أن يديم الأمن والأمان والاستقرار على مملكتنا الغالية.

وتابعت سارة الدوسري جُنودنا الأبطال المرابطون على حدود الوطن، أنتم الأبطال في فرحنا بيوم الوطن، وأنتم العين السّاهرة التي تحرس، والدرع الصلب الذي تصطدم فيه كل محاولات الأعداء للنيل من أمن وطننا وسلامته .. كل عام وأنتم والوطن بخير.