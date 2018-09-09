9 وظائف قيادية وإدارية شاغرة في زين للاتصالات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. المدير العام التنفيذي للاتصالات.

. مدير مشتريات وسائل الإعلام.

. أخصائي أول إدارة العلامة التجارية والمحتوى.

. أخصائي إدارة العلامة التجارية والمحتوى.

. أخصائي الاتصالات.

. محلل أول اتصالات.

. أخصائي التوظيف.

. أخصائي أول وسائل الإعلام.

. مدير أول إدارة العلامة التجارية والمحتوى.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر 2018م.

ولفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).