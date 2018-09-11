الباص السياحي يُعرف زوار مهرجان الرمان الوطني الـ7 على مزارع المنطقة

المواطن - الباحة

خصصت إدارة مهرجان الرمان الوطني السابع رحلات يومية مجانية، على مدار فترة المهرجان من موقع المهرجان إلى زيارة مزارع الرمان بالمنطقة.

ويطلع الزائر خلال الجولة على مزارع الرمان، حيث تحوي مزارع الرمان في الباحة ما يقارب 350 ألف شجرة رمان، حيث يتعرف الزائر على كيفية زراعة الرمان التي تعتبر من الزراعات القديمة جدًّا، التي ترجع إلى مئات السنين ومن أقدم مصادر الرزق بالمنطقة، فعلاقة المزارع بشجرة الرمان أشبه برحلة عمر إذ تبدأ معه منذ الصغر حتى المشيب، ولا تتوقف قصص الآباء والأجداد عند الحديث عن الماضي لتشرح كيف كانت طرق الري والحرث بالأبقار ونقل المحاصيل عن طريق الإبل للأسواق المجاورة قبل أن تتطور أساليب الزراعة والنقل بأحدث الطرق، والتسويق بالوسائل الحديثة من أهمها المتاجر الإلكترونية التي أصبحت تستهوي أبناء الوطن من الشباب بعد أن وجدوا فيها مصدر دخل وتسويقًا متميزًا، لتواكب بذلك التطور الذي تشهده البلاد في شتى المجالات في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الجدير ذكره أن تحرك الباص السياحي من مقر المهرجان عند الساعة الثالثة عصرًا ويمر بالعديد من المزارع، ويتيح للزائر مشاهدة أشجار الرمان وقطفها، بالإضافة إلى شرح مفصل عن أنواعه وطرق العناية به.

وبعد ذلك يتجه الباص لمساره السياحي والعودة لمقر المهرجان لمواصلة مشاهدة الفعاليات التي تشتمل على معرض بيع لفاكهة الرمان، وعروض الفنون الشعبية ومسرح الفعاليات ومسابقة أفضل أكلة شعبية، بالإضافة إلى مسابقة أفضل طبق رمان، وعروض الدمى، ومرسم الطفل وركن عصير الرمان والمتحف والأسر المنتجة.