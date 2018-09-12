iPhone XS وإكس إس ماكس كلمة السر في مؤتمر آبل

المواطن - متابعة

تتجه أنظار العالم إلى 1 شارع إنفينيت لوب، وسط وادي السيلكون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الأربعاء لمتابعة مؤتمر شركة أبل السنوي الذي سيشهد العديد من المفاجآت.

ورغم أن التسريبات لم تتوقف على مدى الأيام الماضية وتحديدًا منذ بداية سبتمبر الجاري إلا أن كل المعلومات حول الهواتف الجديدة المنتظرة لم تشف رغبة عشاق هواتف آبل لذا سيكون عليهم متابعة الحدث في بث مباشر عبر حساب الشركة في يوتيوب.

وكشفت التسريبات عن أسماء الهواتف الجديدة التي ستعلن في مؤتمر آبل وهي iPhone XS و XS Max و XR ، إضافة إلى إصدار جديد من ساعة أبل ووتش.

ووفقًا لتقارير إعلامية فإن أبل سوف تُطلق على النسخة التي تأتي شاشتها بمساحة 6.5 بوصة، والمعروفة برمز “بلس”، اسم أيفون XS Max ، في حين قد تُطلق على النسخة ذات المساحة الأمامية بمقدار 6.1 بوصة اسم أيفون Xr، فيما سيُطلق على النسخة الأخيرة بحجم 5.9 بوصة اسم أيفون XS

كما كشفت التسريبات عن ساعة آبل الجديدة التي ستحمل اسم Apple Watch Series 4 ، وبعض الأساور الجديدة بأحجام أكبر 40 مم و 44 مم، ومجموعة متنوعة من الألوان.

وخلال الفترة الماضية، ظهر عدد من التقارير تشير إلى أن هناك اتجاهًا واضحًا داخل شركة أبل الأميركية بتخفيض مستويات إنتاج أجهزة الهواتف الذكية الأشهر لها، والتي تعرف باسم أيفون، حيث تتوقع الشركة أن تشحن 80 مليون جهاز فقط خلال العام الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه تقارير منفصلة إلى أن شركة أبل قد تتخلى عن فكرتها في إدخال مُعرّف اللمس داخل هواتفها الذكية، وذلك لحساب التقنية الجديدة لبصمة الوجه، والتي ستعتمدها الشركة الأميركية في هواتفها الذكية خلال الفترة المقبلة. يذكر أن الجمهور كان في انتظار أيفون 8 خلال العام الماضي، غير أن الشركة الأميركية العملاقة فجرت مفاجأة بالكشف عن أيفون X الشهير.