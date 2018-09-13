Kendall Jenner ترد على المقطع الفاضح: هذا ما يجعلني أبكي

المواطن - سعد البحيري

في الوقت الذي ضجت فيه وسائل التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو جريئة تم تسريبها للنجمة Kendall Jenner كيندال جينر؛ عبَّرت النجمة الأمريكية عن حيرتها من مثل هذا الأمر.

Jenner كيندال جينر نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في تويتر وقالت فيه إن نصف الرجال يرونها على أنها امرأة منحلة – عاهرة – والنصف الآخر يراها على أنها امرأة لطيفة، مؤكدة أن هذا الأمر يجعلها تبكي.

وكان متابعو Kendall Jenner قد صُدموا بعد تسريب صورها ومقاطع الفيديو الجريئة والتي تظهر فيها شبه عارية على الشاطئ تستمتع بالرقص والغناء.

وقد حقق مقطع الفيديو أكثر من 14 مليون مشاهدة عبر أحد الحسابات على تويتر.

والمعروف أن كيندال جينر Kendall Jenner من مواليد 3 نوفمبر 1995 وهي عارضة أزياء وشخصية تلفزيونية أمريكية، كما أنها سفيرة علامة تجارية لمجلة شبابية.

ولِدَت كيندال جينر Kendall Jenner في لوس أنجلوس، كاليفورنيا وهي ابنة البطل الأولمبي المتقاعد بروس جينر وأمها الشخصية التلفزيونية كريس جينر.

يذكر أن اسمها الأوسط -نيكول- كان تسميةً على صديقة والدتها نيكول براون التي قُتلت طعناً قبل ولادة كيندال عام 1994.

كيندال جينر Kendall Jenner هي الأخُت الشقيقة لـ كايلي جينر التي تصغرها بعامين، وأخت غير شقيقة لـثمانية؛ 4 من زيجتين سابقتين لوالدِها، وأربعة آخرين هم عائلة كاردشيان من زواج والدتها السابق ما يعني أنها أخت غير شقيقة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.