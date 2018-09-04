PHYSIOTRIO ترعى النصر طبيًّا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر تعاقده مع مؤسسة PHYSIOTRIO الطبية للعلاج الطبيعي، اليوم؛ لتكون الراعي الطبي للعالمي خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على “تويتر” صورًا من تعاقد العالمي مع مؤسسة PHYSIOTRIO حتى نهاية الموسم.

وعُقد المؤتمر الصحافي اليوم الاثنين في مقر النادي بالرياض بحضور الدكتور عثمان القصبي المدير العام لعيادة PHYSIOTRIO والدكتور عبدالعزيز العمر استشاري جراحة العظام والأمين العام للنصر محمد المسبل.

يذكر أن عيادة PHYSIOTRIO ستقدم تأمينًا طبيًّا حتى نهاية الموسم لجميع لاعبي النصر بكافة الألعاب وكافة الفئات كأول نادٍ في السعودية.